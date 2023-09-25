Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке

Покупая жилье в строящихся домах, люди часто совершают ошибки, последствия которых могут принести в будущем большое количество серьезных проблем. Среди них: игнорирование итоговой переплаты по ипотеке, жертвование инфраструктурой либо площадью в погоне за низкой ценой и не только. Почему возникают такие ошибки, и как их избежать, рассказала Ольга Клапанюк, заместитель руководителя департамента новостроек риелторской компании «ТСН Недвижимость».

Первая ошибка, о которой стоит задуматься, – это концентрация внимания на стоимости квартиры, а не на итоговой переплате по ипотеке за нее. Если покупка жилья планируется в кредит, то вполне можно выбрать не совсем подходящую ипотечную программу и заплатить дороже за объект, который стоит дешевле.

«Например, сегодня очень многие видя, что стоимость «вторички» ниже, отдают предпочтение ей. При этом не учитывают, что если сравнить переплату по ипотеке на вторичном рынке при нынешних ставках и переплату по новостройкам, например, по семейной ипотеке, где ставка 6-6,5% годовых, то разница будет огромной. В два раза точно», — подчеркнула риелтор.

Вторая ошибка – готовность жертвовать инфраструктурой и локацией ради более низкой цены. Выбрав такой вариант дешевой квартиры в ЖК где-то на отшибе, покупатель сразу сэкономит, однако потом будет постоянно переплачивать за все.

«Без необходимой инфраструктуры гораздо больше придется тратить на общественный транспорт либо автомобиль и его обслуживание. Больше времени будет уходить на дорогу до работы. В таком районе будет низкая конкуренция среди магазинов, соответственно, более высокие цены на продукты и товары первой необходимости. Возможно, возникнет ситуация, когда придется возить детей в школу, детский сад или поликлинику, что также сопряжено с дополнительными затратами. Может и вовсе получиться, что придется водить детей в платные детские сады, частные школы, платные поликлиники. Это снова траты», — обращает внимание заместитель руководителя департамента новостроек риелторской компании «ТСН Недвижимость».

Фактически, покупая квартиру по низкой цене, можно потратить гораздо больше, чем если жить в ЖК подороже, но с хорошей инфраструктурой. Поэтому если разница в платеже по ипотеке при выборе между такими вариантами составляет 10-15 тысяч, то лучше еще раз все взвесить и обдумать, советует риелтор.

Третья распространенная ошибка при покупке новостройки – выбор квартиры меньшей площади. Нередко люди сегодня опираются на цену и берут меньшую площадь, не учитывая, что после рождения ребенка, например, квартира потребуется больше.

«Поэтому необходимо трезво оценить свои жизненные планы на ближайшие 7-10 лет. Вполне возможно, что на текущий момент квартира будет удобна для проживания, но буквально через пару лет, когда цикл вашей семьи поменяется и родятся дети, либо, наоборот, придется разъезжаться, так как дети вырастут, все изменится и жилищный вопрос снова придется решать», — подытожила специалист.