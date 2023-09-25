Медучреждения Иркутской области получили новые автомобили скорой помощи

Стоимость девяти автомобилей составила 45 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно поставляет в Иркутскую область автомобили скорой помощи за счёт средств федерального бюджета. С начала 2023 года мы уже получили 21 машину: девять, в том числе один реанимобиль, вручаем больницам сегодня, 12 передали в апреле. До конца года в регион поступит ещё десять автомобилей. Машины распределены с учётом анализа первоочередной потребности, проведенного областным министерством здравоохранения, – отметил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов рассказал, что шесть из поступивших машин переданы Иркутской станции скорой медицинской помощи, по одному автомобилю получили Братская городская станция скорой медицинской помощи, Ангарская городская больница, Иркутский областной центр медицины катастроф.

Сегодня на балансе отделений и станций скорой медицинской помощи региона числится 439 автомобилей, в том числе 296 машин класса В и С, из них более 60 % – со сроком эксплуатации до пяти лет. Обновление автопарка продолжается.

Напомним, что в Приангарье для учреждений здравоохранения приобретаются также легковые автомобили. Они предназначены для доставки медработников к больным, лекарственных препаратов жителям отдалённых районов, перевозки биологических материалов. Машины поставляются в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». С начала 2023 года в медучреждения региона распределено 65 легковых автомобилей для обслуживания посёлков и деревень, которые расположены в отдалении от врачебных амбулаторий и участковых больниц. Ещё девять автомобилей поступят в структурные подразделения районных больниц до конца года.