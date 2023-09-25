Россияне поддерживают отмену НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц

Одобряют инициативу 73% россиян, показало исследование SuperJob.

Напомним, что депутаты готовит законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. 73% россиян одобряют инициативу: «С такой маленькой зарплаты, действительно, не стоит взимать налоги». Интересно, что нулевую ставку НДФЛ для зарплат до 30 тысяч рублей в месяц россияне поддерживают активнее, чем 15% НДФЛ для доходов от 5 млн рублей в год в 2020-м.

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (76 и 70% соответственно). Россияне до 34 лет поддерживают предложение активнее, чем те, кто старше (76%).