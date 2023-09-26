Как укротить искусственный интеллект? Сергей Кудряшов даст ответ на БРИФ’23.

«В ситуации, когда любая природная, техногенная или иная катастрофа может привести к плачевным последствиям для бизнеса, самое время говорить о непрерывности», – считает постоянный участник Байкальского риск-форума, партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. На БРИФ’23 эксперт станет модератором сессии по непрерывности бизнеса, а также выступит с докладом об искусственном интеллекте.

– На БРИФ'23 у меня будет два блока вопросов. Во-первых, в первый день я буду выступать в секции про искусственный интеллект. Как показывают исследования, одна из главных проблем, почему решения в области ИИ не достигают успеха, – это сложность оценки экономического эффекта. Мой доклад будет про типовые ошибки, которые допускает бизнес при внедрении решений в области искусственного интеллекта, и соответственно, как их не допустить. Во-вторых, в четверг, 5 октября, будет классическая сессия – по рискам непрерывности в бизнесе, в ней я буду модератором. Подбирается интересная компания спикеров из реального сектора. Рекомендую не пропустить.

Сергей Кудряшов отметил, что с каждым годом БРИФ меняется.

– В прошлом году впервые форум длился неделю. Меня удивил достаточно длинный период интереса к онлайн-трансляциям БРИФа – просмотры росли на протяжении всего года. В прошлом году моя сессия была в самом конце программы и, конечно, её смотрели в основном в онлайн. В этом году очень рассчитываю на интерес в офлайн-формате. Буду рад встрече на БРИФе!

Портал SIA.RU предлагает окунуться в атмосферу БРИФа и вспомнить самые яркие цитаты Сергея Кудряшова.

– Тема непрерывности бизнеса актуальна, поскольку сейчас заметно растет уровень тех или иных непредвиденных ситуаций, которые имеют катастрофические масштабы для бизнеса. И Иркутская область в этом году дала очень много поводов для таких наблюдений. В ситуации, когда любая природная, техногенная или иная катастрофа может привести к прямым последствиям для бизнеса, и бизнес может, в конечном счете, прекратить свое существование, самое время говорить о теме непрерывности.

– Любая транспортная инфраструктура, любой трубопровод имеет емкость, которая не увеличится волшебным образом в два-три раза.

Cроки реализации проектов известны на примере того же ВСТО. Строительство второй такой трубы вряд ли займет меньше времени, чем первой. В качестве альтернативного способа транспортировки можно было бы использовать море, но у России недостаточно своего собственного парка танкеров. Сейчас транспортировка нефти осуществляется преимущественно греческими судами, на которые оказывается давление

Главный риск, на мой взгляд, сейчас заключается в том, что запуск новых проектов, которые требуются для реального разворота на восток, может затянуться. Пока мы будем искать деньги или надеяться, что ситуация нормализуется, время будет идти. Чем позже старт — тем позже финиш.

– Возможностей очень много — надо научиться их видеть, пользоваться ими. Да, они не самые простые с точки зрения сроков и требуемых капиталовложений, но их нельзя упускать. Кто раньше начнет, тот быстрее сможет обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Думаю, такие компании найдутся. Та же Иркутская нефтяная компания начала реализовывать проект по переработке и уже выигрывает от этого. ИНК производит не только сырье, но и продукт с добавленной стоимостью, которому не нужна труба. Его можно отправить по железной дороге — инфраструктура для этого есть.

VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23) состоится 2-6 октября в Иркутске. В этом году внимание организаторов и участников будет сфокусировано на двух ключевых темах устойчивого развития – промышленной экологии и социальном партнерстве. БРИФ’23 поддержан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и региональным правительством, при котором действует оргкомитет форума. Для участия в мероприятии требуется регистрация.