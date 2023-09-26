Единственный за Уралом производитель стоек для линий электропередач получит финансирование от иркутского Фонда развития промышленности

Прибайкальская производственная компания – один из крупнейших производителей железобетонных конструкций для линий электропередач в России – получит заём по программе льготного финансирования Фонда развития промышленности Иркутской области. Средства пойдут на модернизацию производства. Это будет уже второй заём предприятия от ФРП за последние два года.

– В 2022 году Прибайкальская производственная компания уже получала заём от регионального ФРП. Тот факт, что год спустя она вновь изъявила намерение воспользоваться финансовой поддержкой государства для расширения производства, – показатель результативности программы Фонда, условия по-настоящему выгодны для бизнеса Приангарья, – подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального Фонда развития промышленности Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

Заёмные средства в размере 19,5 миллиона рублей компания намерена потратить на приобретение комплекса лазерной резки отечественного производства. Новое оборудование после выхода на полную производственную мощность позволит ежегодно выпускать 40 единиц стоек СК 22 и 92 единицы стоек СК 26. Общий объем производства стоек обоих видов в период пользования займом превысит шестьсот единиц.

– Предприятие является единственным производителем данной продукции на территории от Урала до Дальнего Востока. Поэтому спрос на неё высок как внутри Иркутской области, где реализуется Программа развития электроэнергетики региона, утвержденная указом Губернатора, так и на внешнем рынке, чему способствует реализация второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства. Он включает в себя организацию сети мобильной связи в малых населенных пунктах. А операторы сотовой связи – одни из главных потребителей выпускаемой ППК продукции, – объяснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает, что до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. В компании отметили, что условия льготного финансирования, предоставляемого ФРП, позволяют реализовать техническую модернизацию производства в сжатые сроки и без существенных дополнительных финансовых затрат: заём по программе «Проекты развития региона» будет предоставлен на пять лет. В первые три года ставка составит 1 % годовых, в последние два года – 3 % годовых.

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