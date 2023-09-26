В IT-сфере больше нет дефицита кадров? Эксперты считают, что ситуация неоднозначная

Эксперты hh.ru проанализировали текущую ситуацию в сфере «Информационных технологий» в стране и Иркутской области, и признали, что она неоднозначна.

По данным сервиса «hh.статистика», суммарно, за период январь-август 2023 года, объем вакансий в сфере «Информационных технологий» в Иркутской области не восстановился до уровня прошлого года, и отстает от него на 2% (в целом по стране на -3%). При этом, объем активных резюме в ИТ-сфере, напротив, показывает положительную динамику, на уровне +9% год к году (в целом по стране +6%).

Соотношение количества активных вакансий и резюме в профсфере «Информационные технологии» по итогам августа составило в Иркутской области 5,1 резюме на вакансию, а в целом по стране – 7,3 резюме на вакансию. Данные значения говорят о том, что ИТ-сфера находится сейчас в границах баланса спроса и предложения (норма: 4 – 7,9 резюме на вакансию), и больше не является дефицитной.

Анализ вакансий в регионе показал, что большую часть предложений в ИТ-сфере работодатели открывают для соискателей с опытом работы не менее одного года (82%), и лишь на оставшиеся 18% могут претендовать новички.

Значительно отличаются и зарплатные предложения. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат для ИТ-специалистов без опыта работы составил 35 - 57,4 тысячи рублей, тогда как для опытных кадров он находится уже в пределах 55,2 – 114,9 тысяч рублей.

«Ситуация в ИТ неоднозначна. На первый взгляд, она выглядит довольно гармоничной, поскольку соотношение числа резюме и вакансий находится в балансе. Может сложится впечатление, что проблема дефицита кадров в этом направлении решена. Но внутри профобласти спрос и предложение абсолютно дисбалансированы. Если для специалистов уровня «джуниор» на одну вакансию приходится более 15 резюме, что явно говорит о профиците кадров, то для «синьор»-специалистов он критически низок, и на одну вакансию приходится менее одного резюме (0,7). Таким образом, конкуренция за квалифицированных сотрудников в ИТ катастрофически высокая, а за начинающих – очень и очень низкая», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.