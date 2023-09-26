Жители Верхней Набережной могут экономить на сверхскоростном домашнем интернете МТС

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с и цифровое ТВ стали доступны для жителей еще девяти многоэтажек на Верхней Набережной.

Доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и цифровому телевидению от МТС получили еще более тысячи семей Иркутска. Воспользоваться сверхскоростью смогут горожане, проживающие в «ЖК Нижняя Лисиха-3» на Верхней Набережной.

Скорость домашнего интернета МТС позволяет просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок, смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, а также пользоваться устройствами для умного дома.

У иркутян также появилась возможность экономить на услугах связи до 40%, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION.

«Многие семьи сейчас выходят в сеть с нескольких гаджетов одновременно, а для комфортного использования онлайн-сервисов необходима высокая скорость интернета. Особенно сейчас, когда нагрузка на сеть заметно повысилась с началом учебного года и возвращением иркутян в квартиры с дач и из путешествий. Поэтому сеть фиксированного интернета, которую мы строим в Иркутске, изначально рассчитана на максимальную пропускную способность. К слову, мы уже обеспечили сверхскоростным домашним интернетом многоэтажки в большинстве микрорайонов города, в частности в Первомайском, Университетском, Ново-Ленино, Березовом, Радужном, Луговом, многоквартирные дома в районе ИВВАИУ и другие», - отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.