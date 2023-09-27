Рекордно низкая безработица и огромный дефицит квалифицированных кадров – ключевые проблемы 2023 года. Есть ли выход? Как решают кадровый вопрос в крупных компаниях? Об этом на Байкальском риск-форуме расскажут 4 октября.

По словам директора по развитию платформы «Профессионалы 4.0» в ПАО «Газпром-Нефть» Николая Долгова, спикера БРИФ'23, тема кадров на пике по двум причинам. Во-первых, безработица в стране находится на исторически низком уровне, около 3%, что в сочетании с демографической ситуацией создает новые вызовы для российского бизнеса. Во-вторых, осознанная концепция «человека в центре» выходит на первый план. Создан Альянс человекоцентричных организаций, компаниям нужно понять, как «приземлить» эту концепцию в своей работе. При этом государство и региональный бизнес заинтересованы в росте доходов населения и предотвращении оттока специалистов из регионов в крупные города.

– На БРИФ”23 поговорим о платформенной занятости и гибких формах привлечения персонала, – отмечает Николай Долгов. – О том, какие новые, неочевидные способы решения проблемы кадрового дефицита в сегменте высококвалифицированных специалистов появляются у крупных компаний, как этими способами воспользоваться и чему нужно для этого компаниям научиться. Можно ли безопасно и удобно организовать работу с внештатными специалистами? Какие задачи стоит решать с помощью human cloud платформ? Как получить доступ к десяткам тысяч опытных сотрудников, которые не выкладывают резюме на hh.ru?

Доклад будет полезен руководителям IT и производственных подразделений, лидерам продуктовых и проектных команд, HR-директорам, руководителям функций привлечения персонала и управления талантами, HR-бизнес-партнерам (HRBP).