«Окупаемая трансформация»: почему важно вовремя меняться?

Что такое change management и почему эта методология необходима любой компании и любому топ-менеджеру? О том, как важно вовремя меняться и как управлять трансформацией, на Байкальском риск форуме расскажет директор по управлению организационными изменениями компании «СИБУР» Михаил Трегубенко.

Современный мир меняется – и бизнес меняется вместе с ним. Коронакризис стал мощным катализатором трансформации многих процессов. Скорость изменений выросла многократно, бизнес вынужден адаптироваться к новым условиям буквально на лету. Об управлении трансформацией и изменениями в крупных промышленных предприятиях расскажет Михаил Трегубенко.

– Устойчивое развитие любой компании основано на ее возможности изменяться под воздействием внешних и внутренних факторов. Из внешних, например, – изменения архитектуры рынка, макроэкономика. Внутренние – смена фокуса компании, новые требования клиентов. Чтобы организациям быстро реагировать на эти метаморфозы, уметь перестраивать бизнес-процессы и повышать свою эффективность, как раз и строится система change-менеджмента. Мы расскажем, как на практике это выглядит в ПАО «СИБУР Холдинг», о составляющих элементах, об ошибках и результатах на примере конкретных проектов.

VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23) состоится 2-6 октября в Иркутске. В этом году внимание организаторов и участников будет сфокусировано на двух ключевых темах устойчивого развития – промышленной экологии и социальном партнерстве. БРИФ’23 поддержан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и региональным правительством, при котором действует оргкомитет форума. Для участия в мероприятии требуется регистрация.