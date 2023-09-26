«В России нет ипотечного пузыря, который был в США в 2008 году», – Глава Ассоциации банков России

Заявление Центробанка о признаках перегрева на рынке прокомментировал в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

«В России нет строительно-ипотечного пузыря, который был в 2008 году в США и привел к мировому финансовому кризису. И вряд ли у нас допустят падение цен на недвижимость. Так что речь идет не о перегреве всего рынка, а о рисках для конкретных категорий заемщиков. Например, если человек берет ипотеку, но для первоначального взноса оформляет кредит, а затем выясняется, что в совокупности для внесения платежей по этим займам он тратит 90% своего дохода, это несет риски», – говорит Лунтовский

Он подчеркнул, что сейчас банки стали чаще отказывать ипотечным заемщикам. Но участники рынка считают, что такие ограничения не учитывают индивидуальное положение клиентов.

«Например, распространена ситуация: молодая семья купила квартиру в ипотеку, но после рождения детей хочет улучшить жилищные условия. Они планируют взять новую ипотеку на большую по площади квартиру, переехать, а затем продать старую, тем самым погасить предыдущий заем и часть нового. Это вполне объяснимая и логичная схема, но новое регулирование ее запрещает», – заключает эксперт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на первичном рынке жилья выросли вдвое, зарплаты увеличились на 35%, а потребительские товары подорожали на 27%.

«Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить вот к такому росту цен на жилье, который мы видим. Это свидетельство несбалансированного роста», – говорит Набиуллина.

Она напомнила, что масштабные льготные программы по ипотеке действуют до середины следующего года. После этого должны остаться только целевые адресные программы.