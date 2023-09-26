Названы стипендиаты РУСАЛа

По итогам конкурса выбраны 177 победителей из 56 образовательных учреждений по четырем направлениям:

Энергетика: 46 студентов.

Металлургия: 65 студентов.

Педагогика: 22 студента.

Медицина: 44 студента.

Программа предполагает не только финансовую поддержку студентов, но и поощряет их исследовательские и образовательные инициативы и деятельность. Размер стипендии носит прогрессивный характер и зависит от уровня получаемого образования и курса обучения и варьирует от 5 000 руб. до 25 000 руб.

РУСАЛ активно реализует ряд программ, направленных на поддержку целеустремленных студентов и школьников – их профориентация и поддержка на всех этапах обучения выделена важной частью социальной политики компании.

«Развитие и поддержка талантливой молодежи – это одна из основных ценностей РУСАЛа и наша Стипендиальная программа является тому подтверждением. Программа оказалась крайне востребованной среди студентов – число желающих к ней присоединиться только за прошлый год выросло на 25%. Радует, что ребята стремятся провести студенческие годы не только ярко, но и с пользой и мы можем этому помочь. Очень скоро студенты станут молодыми специалистами и мы будем счастливы увидеть ребят в команде Русала. Компания поможем реализовать их творческий и научный потенциал, внедрить прорывные инновации или технологические улучшения. Это бесспорно поспособствует развитию всей горно-металлургической отрасли и это неоценимые инвестиции в наше с вами будущее», – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.