Эн+ организовал пленэр у Иркутской ГЭС

Художники смогли не только полюбоваться видами с нижнего бьефа плотины, но и запечатлеть всю мощь Ангары и станции в период холостых сбросов. Участниками стали воспитанники художественных школ, известные деятели искусств, работы которых выставлялись в России и за ее пределами.

Помимо иркутян ГЭС посетили художники из Барнаула и Новосибирска. Организаторы предоставили авторам холст, масло и полную свободу творчества – гости могли использовать любую технику.

Переда началом работы участникам творческого вечера рассказали о работе ГЭС и предоставили возможность увидеть холостые сбросы вблизи. Изумрудная вода и закатное небо над Ангарой стали основным сюжетом для работ в этот вечер. Освоить кисти и краски новичкам помогала известный иркутский живописец и искусствовед, член Союза художников России и ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Регина Присяжникова.

– У меня не было сомнений, участвовать ли в этом проекте. Он очень необычный, это новый опыт и возможность зарядиться энергией, – отметила преподаватель. Участники пленэра поделились, что увиденное зрелище поразило и вдохновило на создание работ. Организовать творческий вечер Эн+ помогла арт-галерея DiaS.

– Работа на пленэре – крайне сложная, все меняется в секунду. Только солнце зашло за тучу – картина совсем другая. Нужно быть профессионалом высокого уровня, чтобы работать на пленэре, далеко не каждому художнику это дано. Наша задача заключать не в том, чтобы создать шедевр, а в первую очередь проникнуться моментом единения с природой и этой мощью, почувствовать себя в этом процессе, – Диана Салацкая, основатель галереи.