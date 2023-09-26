Как изменились тренды и цены на маркируемые меховые изделия

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» проанализировали спрос на меховые изделия, подлежащих маркировке, в 2022 и 2023 годах.

Средневзвешенные цены на маркируемые меховые изделия за год выросли на 14%. В январе-августе 2022 года средняя стоимость шубы была 52 789 рублей, а в этом же периоде 2023 года показатель составил 60 337 рублей. Актуальная средневзвешенная стоимость шубы на начало сентября 2023 года – 71 107 рублей.

Какой мех находится в тренде? Конечно же, самыми популярными остаются меховые изделия из норки и овчины, однако если сравнивать данные о продажах, зафиксированные с января по август 2021 и за аналогичный период 2023 года, то на сегодняшний день изделия из овчины являются самими востребованными. В 2021 году на изделия из норки приходилось 48% всех продаж, на овчину – 43%.

А в 2023 году 59% продаж приходится на изделия из овчины, на норку приходится теперь 36%.

«Шубы остаются предметом роскоши, но спрос на них стабильно сохраняется. Конечно же, большую долю рынка занимает импортная продукция, но изделия российского производства также пользуются спросом. По данным системы маркировки, в этом году регионами-лидерами по производству шуб стали Ставропольский край, Москва, Кировская область, Республика Татарстан и Чувашская республика», – рассказала Анна Петрушина, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака»).

Аналитики «Честного знака» составили рейтинг регионов страны на основе данных о продажах шуб с января по август 2023 года из системы маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения в субъектах России. Лидером по покупке маркируемых шуб в 2023 году также стал Ставропольский край (13,7 изделий на 1 000 жителей). Затем идет Кировская область (7,7 изделий на 1 000 жителей), Москва (7,7 изделий на 1 000 жителей), Тамбовская и Тверская область (2,6 и 2,3 изделий 1 000 жителей).