Глава Минэкономики назвал жесткую денежно-кредитную политику одним из рисков экономики

Глава Минэкономики Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете федерации обозначил угрозы российской экономике. Среди них ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит кадровых ресурсов.

«Еще один риск — чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счет ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфакс»).

Напомним, 15 сентября Банк России поднял ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 13% годовых.

Александра Горошилова