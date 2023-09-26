Более 200 млн рублей дополнительно поступит в бюджет Саянска по соглашению правительства региона и «Саянскхимпласта»

Градообразующее предприятие «Саянскхимпласт» увеличивает выпуск продукции, активно занимается модернизацией и расширением существующих производств.

Завод является самым крупным производителем поливинилхлорида в России, обеспечивая около 30% от общего объема его выработки.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили сегодня правительство Иркутской области и «Саянскхимпласт». Подписи под документом поставили председатель правительства региона Константин Зайцев и генеральный директор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник.

Документ предусматривает взаимодействие сторон, в области реализации социальных, промышленных, финансовых программ, способствующих комплексному развитию Иркутской области. В рамках соглашения в бюджет Саянска в этом году поступит дополнительно более 200 млн рублей налогов.