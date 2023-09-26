Взрослые попадают в аварии на самокатах чаще подростков

Аналитики «Ингосстраха» проанализировали страховые случаи своих клиентов с участием самокатов. Всего по итогам лета было зафиксировано 87 таких ситуаций.

Почти половину аварий (43,5%) совершают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, на втором месте – возрастная категория от 30 до 40 лет (27,5%), на третьем – взрослые люди в возрасте от 40 до 50 лет (17,4%). Самые малочисленные аварии происходят с подростками в возрасте до 20 лет (7,2%) и старшим поколением после 50 лет (4,3%).

Согласно результатам исследования женщины водят самокаты аккуратнее мужчин. Среди виновников в ДТП с участием самокатов почти две трети – мужчины (66%) и только одна треть – женщины (34%). Самой распространенной травмой из-за происшествий на самокатах являются переломы – 57,5% наступивших случаев. Средний возраст получивших травмы – 32 года.

«Самокаты стали популярным средством перемещения по городу, которыми пользуются более 15 миллионов россиян ежегодно. В этом году «Ингосстрах» стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов «Юрент», одного из самых крупных сервисов на рынке аренды самокатов. Сервис работает в 120 городах и базовая защита от «Ингосстраха» уже включена в стоимость поездки. Благодаря этому пользователи находятся под защитой от несчастных случаев и могут быть уверены в помощи от компании при наступлении страховой ситуации», – рассказал Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха».