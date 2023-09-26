Право на компенсацию при задержке зарплат могут расширить в России

Проект Минтруда уже поддержал Кабмин, выяснили «Известия».

– Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно, – пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

В пресс-службе Минтруда рассказали: сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

– Предлагается скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае, – сказали в Минтруде.

Речь идет, например, о компенсации заработной платы, выплачиваемой работнику при восстановлении на работе, то есть по решению суда, сказала адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова.

Ранее эксперты hh.ru сообщили о том, что в 2022 году 18% работников из Иркутской области столкнулись с задержками зарплаты. 82% иркутян сообщили, что в 2022 году их работодатели ни разу не задержали выплату заработной платы. Остальные 18% сталкивались с этим: 12% – в январе, 3% – в феврале, 3% – в марте.

Россияне в целом также в основном не сталкивались с нарушениями сроков выдачи зарплаты в нынешнем году – 84% из опрошенных подтвердили этот факт. Среди оставшихся 16% позже положенного срока получили зарплату 5,1% – в январе, 5,7% – в феврале, 5,6% – в марте.