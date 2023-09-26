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Ростех поставил газоперекачивающие агрегаты на Ковыкту

Они позволят повысить пропускную способность «Силы Сибири».

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех поставила четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 на Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Оно является крупнейшим по запасам газа на Востоке России, оборудование обеспечит подачу добываемых ресурсов в магистральный газопровод «Сила Сибири». 

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Газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 мощностью 16 МВт разработаны на рыбинском предприятии «ОДК-Газовые турбины». Испытания и подготовку к вводу в эксплуатацию, а также монтаж оборудования выполняют специалисты компании «ОДК Инжиниринг» (единый поставщик газотурбинного оборудования ОДК для ТЭК). 

– Предприятия Ростеха набрали высокий темп поставок газоперекачивающего оборудования. Объединенная двигателестроительная корпорация стабильно и своевременно поставляет продукцию для крупнейших инфраструктурных проектов страны. Отгруженные агрегаты ГПА-16 общей мощностью 64 МВт позволят повысить пропускную способность магистральной части газопровода «Сила Сибири». Суммарная мощность поставленного оборудования на объекты этого проекта превысила 370 МВт, – отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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