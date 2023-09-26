Брокерский счет в Сбере стал доступен онлайн в СберБизнес

Сбер предоставил корпоративным клиентам возможность открывать брокерский счёт онлайн в интернет-банке СберБизнес. Это значительно упрощает для юридических лиц получение брокерских услуг, включая наиболее востребованные в этом сегменте операции по управлению корпоративной ликвидностью.

Почти половина корпоративных клиентов брокерской платформы Сбера, а их число уже измеряется тысячами, — активные пользователи, что подтверждает значительный интерес юридических лиц к рынку ценных бумаг.

Один из флагманских продуктов брокерской платформы — сделки РЕПО . Он позволяет компаниям оперативно привлекать и размещать денежные средства на сроки от одного дня до трёх месяцев.

«Мы внимательно следим за изменениями на рынках, стремясь к тому, чтобы наши продукты и услуги всегда отвечали наиболее актуальным запросам клиентов. Обеспечив компаниям возможность открытия брокерского счета в режиме онлайн, мы сделали наши брокерские продукты и, в частности, сделки РЕПО, доступнее и удобнее для бизнеса. Брокерский счет, на наш взгляд, может стать для российского бизнеса максимально привычным повседневным инструментом для управления корпоративной ликвидностью», — Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка.