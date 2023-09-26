«Китайская мембрана» не вдохновила рубль

Финансовые власти России ищут пути остановки девальвации, приведшей к падению рубля с начала 2023 г. на 40%, ведь это вызывает и скачок инфляции. Вчера была предложена идея «китайской мембраны». Но рубль пока на инициативы не реагирует, и валютный боковик продолжается. Но обычно выход из длительной консолидации бывает сильным и быстрым.



Вчера глава Минэкономики Максим Решетников предложил ввести «некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей». Он считает, аналог «китайской модели» может помочь решить проблемы с курсом рубля.

Напомним, что в Китае устанавливаются два курса юаня — офшорный и оншорный. Первый подразумевает, что на торгах в Гонконге и странах Азии устанавливается чисто рыночный курс. Во втором случае китайский ЦБ каждый день определяет референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

ЦБ уже через пару часов после заявления Максима Решетникова официально отверг идею «мембран».

Эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер считает, что китайский опыт не совсем подходит для России, так как рубль, не входит в корзину глобальных валют.

– Нацвалюта КНР, хоть и имеет офшорный и оншорный режимы, но это формы одной валюты, а сам юань входит в пул резервных валют и свободно конвертируется. У рубля такого статуса нет, а риск двойного курса при появлении "китайской мембраны" есть. Все-таки придется работать с экспортерами и контролировать оттоки капитала на предмет их целесообразности, – сообщил Михаил Зельцер агентству «Прайм».

Технически в валютной паре USD/RUB почти ничего не меняется, волатильность курса очень низкая, а динамическое сопротивление по локальным дневным максимумам продолжает снижаться — 96,7.

– Зреет направленное ценовое движение. Если боковик по USD/RUB разрешится все-таки вниз (базовый сценарий), то основная поддержка на спуске достаточно низко – 92,5. А далее уже область ниже 90, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.