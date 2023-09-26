77% - за введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем. 86% хотели бы посетить Китай. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

78% сибиряков никогда не были в Китае, но хотели бы туда съездить. Еще 13% не были и не хотят. 8% бывали в КНР и хотели бы поехать еще, 2% посещали Китай и не хотят туда возвращаться.

77% выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем (скорее да - 40%, определенно да - 37%). 13% против «безвиза» с КНР (скорее нет - 9%, определенно нет - 4%). Еще 9% затруднились с ответом на этот вопрос.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.