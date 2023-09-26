75% иркутян поддерживают отмену налога на зарплату до 30 тыс. рублей в месяц

3 из 4 иркутян — за отмену налога на доходы физических лиц с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Партия ЛДПР готовит законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. 72% иркутян одобряют инициативу: «С такой маленькой зарплаты, действительно, не стоит взимать налоги».

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (74 и 70% соответственно). Иркутяне до 34 лет поддерживают предложение активнее, чем те, кто старше (78%). Ожидаемо, что больше всего поддержки законопроект получил у тех, кого он напрямую касается: его одобряют 81% горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц.