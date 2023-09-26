ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит снижаться, рискуя оказаться по итогам дня ниже отметки 3000 пунктов

Облигации Рекомендуем обратить внимание на флоатеры, в том числе корпоративные

В фокусе

Совкомфлот ожидает в II полугодии сопоставимые с I полугодием финансовые результаты

Глава Совкомфлота Игорь Тонковидов дал интервью в ходе международной конференции «Нева-2023». Главное:

Совкомфлот продолжает обслуживать три нефтяных проекта, которые находятся в Арктике: «Приразломное», «Варандей» и «Новый порт».

Продолжается работа на проектах «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2».

Совкомфлот готов полностью обеспечить все потребности в перевозке энергоносителей по Севморпути.

Флот компании насчитывает примерно 100 крупнотоннажных танкеров.

На инвестпрограммы будет направляться около 500–600 млн долл. в год.

В II полугодии 2023 г. ожидаются сопоставимые с первой половиной года финансовые результаты. По мнению менеджмента компании, заключение долгосрочных контрактов позволит сохранить динамику финансовых показателей в обозримом будущем.

Последний пункт вызывает у инвесторов наибольший интерес. Если финансовый результат Совмкомфлота за II полугодие окажется таким же, каким он был в первом, то за весь 2023 год чистая прибыль компании составит порядка 1 млрд долл. Компания обычно выплачивает 50% скорректированной чистой прибыли. Если удвоить результат за первое полугодие, то потенциальный дивиденд может составить около 18 руб. на акцию, что эквивалентно 16% дивидендной доходности. Справедливая цена для бумаг Совкомфлота на горизонте 12 месяцев находится на отметке 155 руб.

Российский рынок акции

Индекс МосБиржи в понедельник вновь оказался в минусе. Объёмы торгов резко сократились, оказавшись на минимальном значении за месяц, составив по итогам дня 48 млрд руб. Заметную динамику показали лишь транспортный сектор, а также сегмент электрогенерирующих компаний и химпром. В целом, движение бумаг было разнонаправленным, яркую динамику показали лишь некоторые акции. Заметно лучше рынка были акции Совкомфлота, которые прибавили почти 7%, поднявшись практически до отметки 115 руб. Триггером к росту стало интервью главы компании. И. Тонковидов сообщил, что во II полугодии финансовый результат будет сопоставим с первыми 6 месяцами 2023 года. Таким образом, итоговый дивиденд по итогам текущего года может составить порядка 18 руб./акцию, что даёт около 16% дивидендной доходности. Довольно сильно прибавили акции дочерних компаний Россетей, а также бумаги Казаньоргсинтеза, Нижнекамснефтехима и КуйбышевАзот. Из ключевых сегментов отметим лишь сектор горной добычи и металлургии, который стал аутсайдером торгов. Сегмент финансов и нефтегазовых компаний показали сопоставимую с рынком динамику. Отчётливо выделялись бумаги Полиметалла, которые стремятся сократить отставание от индекса МосБиржи. Вчера компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие, которые оказались в рамках наших ожиданий. В плюсе закончили день также акции ТМК. В то же время сильно просели акции ВСМПО-Ависма после того, как США ввела новые экспортные ограничения на продукцию компании. После четырёх дней роста начали корректироваться бумаги НЛМК.

Ожидаем сегодня увидеть снижение индекса МосБиржи. Вчера индексу не удалось отскочить, вместе с ухудшившимся внешним фоном и резко сократившимся объёмом торгов, индекс МосБиржи рискует сегодня вновь протестировать отметку 3000 пунктов.. В случае, если индексу на удастся удержаться выше неё, в ближайшие дни мы можем увидеть продолжение коррекции.

Российский рынок облигации

В понедельник ожидаемо сохранилось давление на средний и длинный участок кривой ОФЗ – доходности выросли на 3-5 б.п., отыгрывая пятничное заявление Минфина, который в ближайшие 3 года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн руб. ежегодно. В результате, предложение классических ОФЗ будет оставаться на высоком уровне, полностью удовлетворяя потенциальной спрос.

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Введение ряда мер краткосрочно могло бы позитивно отразиться на курсе национальной валюты и котировках госбумаг, однако дискуссии между ЦБ и Минфином о необходимости ужесточения валютного контроля все еще продолжаются.

В текущей ситуации мы не видим идей в классических ОФЗ. Рекомендуем обратить внимание на растущее предложение корпоративных флоатеров. Ранее о размещении 4-летнего выпуска объявила АФК Система (–/АА-) с ориентиром купона RUONIA + 225 б.п.; вчера о размещении 7-летней бумаги объявила компания РЖД (AAA/AAA) с ориентиром ставки RUONIA + 125 б.п.



Корпоративные и экономические события

Полиметалл опубликовал финансовые результаты за I полугодие



Выручка компании составила 1,3 млрд долл., увеличившись на 25% г/г, скорр. EBITDA подросла на 31%, до 559 млн долл. Маржинальность по данному показателю выросла на 1,9 п.п., оказавшись на отметке 42,5%. По итогам 6 месяцев Полиметалл получил чистую прибыль в размере 190 млн долл., годом ранее компания отчиталась о чистом убытке в 321 млн долл.



Наше мнение: как мы и ожидали, финансовые результаты оказались неплохими. Высокие цены реализации продукции и слабый рубль стали драйверами для роста финансовых показателей компании. Основным вызовом сейчас выступают проблемы с железнодорожным сообщением в восточном направлении, из-за чего продажи компании оказались несколько ниже. Но несмотря на это, Полиметалл активно работает над созданием альтернативных путей, по этой причине можно ожидать улучшения ситуации во второй половине года. Компания сохранила свой ранее озвученный план по добыче, это порядка 1,7 млн унц.. и по затратам (TCC), примерно 950-1000 долл./унц. В целом, у нас положительный взгляд на бумаги компании, однако остаётся главный вопрос, это продажа российских активов. После введения плавающей пошлины с 1 октября 2023 года, стоимость активов компании в России, вероятно, снизится.



Газпромбанк и Мечел договорились о реструктуризации долга



Газпромбанк (ГПБ) заключил с Мечел и ЧМК мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств, говорится в сообщении банка.

Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет "на комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга.



Наше мнение: Мечел сообщил о реструктуризации кредита на сумму 320 млн долларов США, что по текущему курсу составляет 30,8 млрд руб. или 12% от чистого долга компании без пеней и штрафов на 30 июня 2023 года - 255,1 млрд руб. В целом долговая нагрузка у Мечела остается высокой, поэтому данная новость существенно не изменяет его инвестиционный профиль. Соответственно, мы полагаем, что это событие не окажет существенного влияния на котировки акций компании.