Более двух тысяч детей и их родителей приняли участие в различных опытах и увидели научное шоу

На один день Дворец культуры «Металлург» в Шелехове превратился в настоящую лабораторию – РУСАЛ ФестивAL #Наука. Для сотен детей волонтеры демонстрировали научные опыты. А развлекал ребят символ фестиваля биомеханический робот Боксит. С виду он похож на собаку, но у него есть функции, которые могут помочь человеку в разных жизненных ситуациях.

В распоряжении гостей было 10 локаций. В каждой ребята могли попробовать себя в качестве испытателей. Например, перевоплотиться в археологов и найти останки динозавров. В общей сложности организаторы приготовили для детей больше двадцати научных опытов в разных сферах.

Фестиваль науки РУСАЛ организует с 2016 года. Просветительская деятельность, как и профориентационная работа с детьми – в числе ключевых направлений для компании.

«На сегодняшний день мы понимаем, что дети – это наше будущее. И для того, чтобы наша наука и производство развивались, нам нужны грамотные инженерные кадры. И для этого мы проводим такой научный фестиваль, чтобы дети учились новому и в будущем делали полезные открытия для нашего города и страны», – рассказал директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Артём Фоминых.

В этом году научный фестиваль пройдет в 13 городах России. Шелехов открывал этот марафон. Для детей здесь собрали все самое интересное с технической точки зрения. Даже к открытию научного фестиваля организаторы подошли необычно. Вместо традиционного перерезания ленточки глава Шелехова Алексей Тенигин и директор ИркАЗа Артём Фоминых её разбили, ведь материал был заморожен жидким азотом.

«Вы посмотрите сколько детей пришли познакомиться с новыми открытиями в науки. Это роботы, нейрохирургия и другие направления. Благодаря «Русал ФестивAL #Наука» дети узнают много нового, спасибо компании за это», – поделился глава города Шелехова Алексей Тенигин.

В этом году научный фестиваль впервые проходит в двух форматах: очном и онлайн – режиме. Уже в декабре каждый шелеховский школьник сможет стать участником интеллектуального онлайн-шоу «Alюментарно».