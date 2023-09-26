9,42 тыс. рублей – средний размер микрозайма в августе

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного снизился – на 0,4% (в июле 2023 года – 9,46 тыс. руб.), впервые после четырех месяцев непрерывного роста.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2023 года, напротив, немного вырос – на 3,2% (в августе 2022 года – 9,13 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2023 года зафиксирован в:

Москве (11,82 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,67 тыс. руб.),

Московской обл. (10,27 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.),

Ставропольском крае (10,02 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма продемонстрировали:

Приморский край (-2,8%),

Удмуртская Республика (-2,2%),

Владимирская обл. (-2,1%),

Ханты-Мансийский АО (-1,7%),

Оренбургская обл. (-1,6%).

В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост среднего размера микрозайма за месяц, в том числе:

Ставропольский край (+4,4%),

Ленинградская обл. (+2,2%),

Свердловская обл. (+1,4%),

Тюменская обл. (+0,8%),

Красноярский край (+0,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель незначительно сократился – на 0,9% и 0,2% соответственно.

«После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы».