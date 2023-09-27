43% работников Приангарья остались без премий

Аналитики hh.ru выяснили, как часто работники Иркутской области получают премии, и какие именно специалисты чаще других могут похвастаться дополнительными выплатами.

По данным опроса Службы исследований hh.ru, половина опрошенных работников из Иркутской области получают премии (51%). Из них 14% сообщили, что работодатели выплачивают им премии ежемесячно, 13% получают «13-ю зарплату» или годовую премию, еще 13% – разовые премии за определённую работу, например за срочную, или внеплановую, а также проектные премии, кроме того, по 6% компаний практикуют выплату ежеквартальных премий или полугодовых.

Ежемесячными премиями чаще всего могут похвастаться специалисты из сферы розничной торговли (26%), сотрудники из сферы производства (23%), а также менеджеры по продажам и кадры из сферы закупок (по 21%). «13-ю зарплату» или годовую премию чаще остальных упоминали специалисты из сферы строительства (22%). Проектные или разовые премии наиболее характерны специалистов из сферы развлечений и массмедиа (14%), кадров из розничной торговли (13%), а также для маркетологов (12%).

При этом 43% иркутян признались, что у них нет никаких премий. Причем, чаще всего премиями обделены специалисты из ресторанно-гостиничной сферы (65%), медики и маркетологи (по 51%), HR-специалисты и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 48%).