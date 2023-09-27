Доля рыночной ипотеки упала почти вдвое

Снижение составило 40–50%.

Доля выдачи ипотеки по рыночным программам после повышения ключевой ставки в августе постепенно снижалась: сейчас она составляет не более 40–50%, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Речь идет о сделках как на первичном, так и вторичном рынках, уточнили в институте развития. Там добавили: показатель 70–80% фиксировался последние 1–1,5 года.

С июня выдачи ипотеки резко ускорились. Основные причины – ажиотажный спрос на фоне ослабления рубля и дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, объясняет Михаил Гольдберг. Люди стремились сохранить свои сбережения от обесценивания, а также успеть взять кредиты на лучших условиях.

Если в июне-июле в среднем выдавалось около 170 тыс. жилищных займов на 630–650 млрд рублей, то в августе выдачи существенно выросли. По данным ДОМ.РФ, банки предоставили около 220 тыс. займов на 850–900 млрд. Последний месяц лета 2023-го стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России с 2005 года, констатировал Михаил Гольдберг.

Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, банк заранее предупредил клиентов о повышении ставки с 22 августа. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.

«По итогам августа мы выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», – говорит Царев.