Утильсбор «гибридов» приравняли к электромобилям

Это снизит цены на автомобили, но далеко не на все. Об этом пишут «Известия».

Постановление правительства о снижении ставок утильсбора на гибридные автомобили опубликовано на официальном портале правовой информации. Теперь ставки на такие модели устанавливаются на том же уровне, что и для электромобилей. Как следует из постановления, изменения касаются «транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок».

Согласно действующему законодательству, базовая ставка утилизационного сбора составляет 20 тыс. рублей. При этом в зависимости от типа автомобиля, их возраста, а также статуса импортера установлены повышающие и понижающие коэффициенты.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, в отношении электромобилей, ввезенных физическими лицами, действуют коэффициенты 0,17 (для новых машин) и 0,26 (для авто старше трех лет). В случае если импортером явятся юридическое лицо, то эти коэффициенты составляют 1,63 и 6,1 соответственно.

Ранее эксперты сообщили о том, что китайские грузовики подорожают из-за нового утильсбора. С 1 августа ставка утильсбора на седельные тягачи массой от 12 до 20 тонн увеличилась в 1,7 раз. Это приведет к росту стоимости китайских грузовиков, спрос на которые продолжает увеличиваться на фоне дефицита тягачей в России. В результате компании столкнутся с дальнейшим увеличением себестоимости перевозок, которая в январе-июне выросла на 35% год к году, предупреждает генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

В прошлом году средняя стоимость китайского тягача с учетом утильсбора, таможенной пошлины и НДС составляла 10-12 млн руб. С 1 августа ставка утильсбора вырастет в 1,7 раз – с 1,02 млн до 1,7 млн руб. Стоимость седельного тягача массой от 12 до 20 тонн возрастом от 0 до 3 лет увеличится в среднем на 7%, до 10,7-12,7 млн руб.