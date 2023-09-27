Оплату по QR через СБП запустят российские банки за границей

Ее уже запустили как минимум два отечественных банка, еще пять – тестируют механизм, сообщили участники платежного рынка. Об этом пишут «Известия».

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии – например, в Таиланде и Лаосе, рассказал «Известиям» партнер «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, такую возможность наладили как минимум две российские кредитные организации. Для этого они договаривались с местными банками. Внедрять механизм для отдельных точек было бы слишком долго, отметил он.

Для клиентов система действует так же, как в РФ: турист сканирует код и подтверждает транзакцию, объяснил Илья Иванинский. Сейчас за границей не очень много мест, где принимают такой способ, однако платежи уже идут. Нужно подключать больше банков-партнеров, и тогда схема станет более популярной, считает он.