Аптеки столкнулись с кадровым дефицитом

Его оценивают в 30% от необходимого числа специалистов, сообщают «Известия».

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит правительство разрешить квоту в 25% для иностранных работников в фармацевтической розничной сети. Сейчас квота установлена на нулевом уровне, что фактически является запретом на наем сотрудников в сфере торговли лекарственными средствами.

Сейчас единственный путь в работу в российских аптеках для специалистов, которые получили свои дипломы за рубежом, – пройти процедуру, по которой образование и квалификацию сочтут соответствующими российскому законодательству. Но даже после аккредитации иностранец обязан получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России – в противном случае квота в 0% становится препятствием.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила «Известиям», что эта инициатива – один из вариантов быстрого решения вопроса дефицита кадров в аптечной сфере в сегодняшних условиях.

Ранее эксперты назвали самые конкурентные вакансии Иркутской области. Оказалось, что за одно рабочее место могут бороться почти 90 кандидатов. Текущий индекс конкуренции за работу в Иркутской области – 2,9 резюме на вакансию (август 2023), и эти значения говорят о дефиците кадров в регионе. При этом есть профессии, спрос на которые в десятки раз выше.

В сентябре максимально-высокий конкурс за работу был по специальности «Видеооператор, видеомонтажер» - на одну открытую вакансию приходилось более восьмидесяти кандидатов, которые рассматривали и претендовали на подобные предложения о работе (87 резюме на вакансию).