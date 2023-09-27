20% никотинозависимых иркутян курят только электронные испарители

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные иркутяне из города.

Работодатели все чаще практикуют выделение специальных мест, где никотинозависимые сотрудники могут курить как классические табачные изделия, так и электронные сигареты. В целом же курение обычных сигарет сегодня запрещено только в 16% компаний, вейпов – в 22%.

Среди никотинозависимых иркутян 22% используют только электронные испарители, 14% – курят и вейпы, и обычные сигареты.

У женщин вейпы более популярны, чем у мужчин. Иркутяне до 34 лет выбирают электронные устройства, а те, кто старше 45 лет – обычные табачные изделия.

Вопрос о запрете вейпов, неоднократно предлагаемый на обсуждение законотворцам, повысил число негативно настроенных к электронным испарителям среди некурящих и сторонников классических табачных изделий. И те, и другие стали чаще разделять мнение о вреде курения вейпов как для их владельцев, так и для окружающих.