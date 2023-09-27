Правительство рассчитывает на 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса

Большая часть суммы – поступления от продажи иностранцами активов в России. Об этом пишет РБК.

Доходы «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», в 2023 году составят 114,5 млрд руб. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, которую изучил РБК.

Доходы по этой статье составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в 2023 году (в число последних также входят доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов). РБК направил запрос в Минфин.

Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Взносы от сделок по продаже активов нерезидентами стали проходить именно по этой статье, говорил РБК федеральный чиновник. В материалах об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года Минфин подтверждал, что в прочих безвозмездных поступлениях от негосударственных организаций учитываются доходы бюджета, связанные с продажей активов иностранными компаниями, не предусмотренные в действующем законе о федеральном бюджете.

Ранее стало известно о том, что Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить направления средств на развитие туристической инфраструктуры от добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля. Ответственным за него назначен премьер России Михаил Мишустин. Средства будут рассчитаны от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономики.