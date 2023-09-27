Четыре руководителя Эн+ вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Рейтинг подготовила Ассоциация менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ».

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков вошел в тройку лучших высших руководителей в категории «Энергетика и топливный комплекс».

Высоко была оценена деятельность первого заместителя генерального директора по коммерции и капитальному строительству Давида Погосбеков в номинации «Директора по закупкам».

Признание коллег также получил директор по устойчивому развитию Антон Бутманов в номинации «Директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности».

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» была признана директор департамента по внешним связям Эн+ Ольга Санарова.

«Победа в номинациях – это заслуга выдающейся команды профессионалов Эн+, в которой работают целеустремленные и сильные менеджеры, для которых нет преград. За прошедший год, с учетом изменившихся внешних обстоятельств, менеджменту Эн+ удалось превзойти ожидаемое, показав высокие результаты по всем направлениям», – отметила Ольга Санарова.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», проводимый совместно Ассоциацией менеджеров при партнёрстве с ИД «Коммерсантъ» публикуется ежегодно на страницах «Коммерсантъ» с 2001 года и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.