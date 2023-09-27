АТБ предложил бизнес-стикеры платёжной системы «Мир»

Клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут оформить бизнес-карту платёжной системы «Мир» в виде платёжного стикера.

Стикер приклеивается на смартфон и работает как полноценная корпоративная карта. Он позволяет оплачивать покупки и снимать деньги в банкомате с бесконтактным способом авторизации. Также стикер содержит полные реквизиты, которые можно использовать для оплаты в интернет-магазинах.

По платёжному стикеру действуют все преимущества бизнес-карты Азиатско-Тихоокеанского банка: выгодный тариф от 1,6% на снятие наличных и кэшбэк 1% за все траты по бизнес задачам.

Оформить бизнес-стикеры можно в любом офисе АТБ по работе с юридическими лицами или на сайте.

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать текущую линейку карточных продуктов для бизнеса и в ближайшее время представит новые удобные решения для клиентов.

Подробная информация о бизнес-стикерах – по ссылке.

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