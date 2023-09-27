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Примсоцбанк продлил акцию "Ипотечный Бум"

Примсоцбанк продлевает акцию "Ипотечный БУМ". Оформить ипотеку на готовое жильё (квартиру, комнату, долю, апартаменты или жилой дом) по сниженной процентной ставке - 14,6% годовых можно до 31 октября.

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Акция доступна для клиентов, подтверждающих свой официальный доход и трудовую деятельность. Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 29.08.2023 по 31.10.2023 года и подписать кредитный договор до 31.10.2023 года.

Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 300 000 рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Фиксированная ставка – 14,6% годовых при наличии личного страхования. Срок кредитования от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос от 20%. Узнать подробнее об условиях акции «Ипотечный Бум» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции – 29.08.2023 - 31.10.2023

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:LdtCKMUwz

/ Сибирское Информационное Агентство /
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