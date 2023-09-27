Ипотека для IT- специалистов от Примсоцбанка – в тройке рейтинга «Выберу.ру»

«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с самыми выгодными ипотечными программами для ИТ-специалистов благодаря субсидированной государством ставке и дополнительным скидкам от банков.

При составлении рейтинга весомыми переменными являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и ее срок. Продукты ранжировались с поправкой на дисконт к базовой ставке госпрограммы, условия страхования, наличие скидок и преимуществ для зарплатных клиентов. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке.

Ипотека для IT- специалистов от Примсоцбанка заняла второе место в рейтинге. На первом месте - программа «Ипотека для IT-специалистов» Росбанк Дом, на третьем – Севергазбанка. Далее в порядке убывания – программы ИТ-ипотеки от крупных федеральных и ведущих региональных организаций



- В результате повышения ключевой ставки ЦБ до 13% и серьезного увеличения процентов в рыночных программах банков многие заемщики теперь выбирают льготные госпрограммы на новостройки. Тем более, что для ИТ-специалистов власти не только сохранили одну из самых низких ставок по специальному жилищному кредиту, но и в сентябре отменили ограничение по минимальной зарплате для людей до 35 лет включительно. Улучшение условий госпрограммы на фоне высокой нестабильности в экономике и дополнительные скидки от банков привели к резкому всплеску спроса на этот вид ипотеки. Только за август онлайн-спрос вырос сразу на 38%, а показатель достиг максимума за все время действия госпрограммы, – рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

