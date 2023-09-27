Солид Банк повысил ставки по вкладам до 15,6%

Максимальная эффективная ставка теперь составляет 15,666 % годовых с учетом капитализации (вклад «Детский»). Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.
- Минимальная сумма по вкладу – всего 5 000руб.;
- процентная ставка - равна Ключевой ставке ЦБ РФ;
- срок вклада – 3 года (1096 дней);
- пополнение - период и сумма дополнительных взносов не ограничена;
- пролонгация – предусмотрена;
- капитализация процентов – ежеквартально;
- начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
Вклад – может не только стать отличным подарком для ребенка в будущем, но и поможет развивать финансовую грамотность подрастающего поколения.
Не менее выгодными также остаются вклады – фирменный вклад «Солидный» на 395 дней сейчас 10,5% годовых, где благодаря ежемесячной капитализации вы можете получить доходность выше – 11,112%.
Вклад с возможностью льготного досрочного закрытия «Перспективный» на 730 дней по ставке 10,5% годовых.
Вклад, по – прежнему, имеет 3 периода льготного закрытия:
- при закрытии с 91 по 181 день проценты начисляются по ставке 9,5% годовых за период с 1 по 90 день;
- при закрытии с 182 по 365 день - по ставке 9,75% годовых за 1-181 день;
- при закрытии с 366 по 729 день - 10% годовых за период с 1 по 365 день.
Вариант на длительный срок стал еще более привлекательным - по вкладу «Щедрая ставка» на 3 года ставка теперь:
- 1 - 181 день - 12,0% годовых,
- 182 - 730 день - 10,5% годовых,
- 731 - 1096 день - 9,5% годовых.
Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых: 10,414%. Если вы решили копить на крупную покупку в будущем, этот вклад - хорошая возможность хранить деньги, но при этом получать с них доход.
Также оптимизировали эксклюзивные предложения Солид Банка по вкладам:
- Вклад «Весь мир» на 367 дней по ставке 14%. Вклад доступен только пользователям пакета карт Весь мир.
- Вклад «VIP» от 5 000 000руб. по ставке 10,5% на 730 дней. Возможно льготное досрочное закрытие через 200 дней с сохранением процентов за 1-200 день по ставке 10% годовых.
Банк повысил процентную ставку и по вкладу «Мобильный вариант» на 370 дней с расходными операциями по вкладу с сохранением % при сумме вклада выше суммы неснижаемого остатка:
- При остатке от 100 000 руб. – 7,5% годовых.
- При остатке от 300 000 руб. - 8 % годовых.
Выплата процентов возможна ежемесячно или в конце срока вклада.
Выгодным предложением на короткий срок остается вклад «Стабильный процент» с еще более привлекательной ставкой и условиями.
Процентная ставка:
- 1 - 90 день - 12% годовых,
- 91 - 182 день - 9,5% годовых.
Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых: 10,736%. Срок - 182 дня с возможностью льготного досрочного закрытия: через 90 дней с выплатой процентов за 1-90 день по ставке 12% годовых.
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