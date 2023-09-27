Солид Банк повысил ставки по вкладам до 15,6%

Максимальная эффективная ставка теперь составляет 15,666 % годовых с учетом капитализации (вклад «Детский»). Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.

Минимальная сумма по вкладу – всего 5 000руб.;

процентная ставка - равна Ключевой ставке ЦБ РФ;

срок вклада – 3 года (1096 дней);

пополнение - период и сумма дополнительных взносов не ограничена;

пролонгация – предусмотрена;

капитализация процентов – ежеквартально;

начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Вклад – может не только стать отличным подарком для ребенка в будущем, но и поможет развивать финансовую грамотность подрастающего поколения.

Не менее выгодными также остаются вклады – фирменный вклад «Солидный» на 395 дней сейчас 10,5% годовых, где благодаря ежемесячной капитализации вы можете получить доходность выше – 11,112%.

Вклад с возможностью льготного досрочного закрытия «Перспективный» на 730 дней по ставке 10,5% годовых.

Вклад, по – прежнему, имеет 3 периода льготного закрытия:

при закрытии с 91 по 181 день проценты начисляются по ставке 9,5% годовых за период с 1 по 90 день;

при закрытии с 182 по 365 день - по ставке 9,75% годовых за 1-181 день;

при закрытии с 366 по 729 день - 10% годовых за период с 1 по 365 день.

Вариант на длительный срок стал еще более привлекательным - по вкладу «Щедрая ставка» на 3 года ставка теперь:

1 - 181 день - 12,0% годовых,

182 - 730 день - 10,5% годовых,

731 - 1096 день - 9,5% годовых.

Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых: 10,414%. Если вы решили копить на крупную покупку в будущем, этот вклад - хорошая возможность хранить деньги, но при этом получать с них доход.

Также оптимизировали эксклюзивные предложения Солид Банка по вкладам:

Вклад «Весь мир» на 367 дней по ставке 14%. Вклад доступен только пользователям пакета карт Весь мир.

Вклад «VIP» от 5 000 000руб. по ставке 10,5% на 730 дней. Возможно льготное досрочное закрытие через 200 дней с сохранением процентов за 1-200 день по ставке 10% годовых.

Банк повысил процентную ставку и по вкладу «Мобильный вариант» на 370 дней с расходными операциями по вкладу с сохранением % при сумме вклада выше суммы неснижаемого остатка:

При остатке от 100 000 руб. – 7,5% годовых.

При остатке от 300 000 руб. - 8 % годовых.



Выплата процентов возможна ежемесячно или в конце срока вклада.



Выгодным предложением на короткий срок остается вклад «Стабильный процент» с еще более привлекательной ставкой и условиями.



Процентная ставка:

1 - 90 день - 12% годовых,

91 - 182 день - 9,5% годовых.