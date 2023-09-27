Иркутский район задолжал предприятию 700 тысяч рублей

Бюджетные учреждения и муниципальные образования Иркутского района задолжали организации 700 тысяч рублей. За что не были уплачены деньги, рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, которому пришлось вмешиваться в ситуацию, были допущены нарушения сроков оплаты по договорам электроснабжения.

В адрес глав органов местного самоуправления были внесены представления, после чего задолженность была полностью погашена. Кроме того, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.