На Ольхоне построили смотровую площадку на мысе Бурхан

Волонтеры построили смотровую площадку в сердце острова Ольхон Иркутской области – на мысе Бурхан: накануне состоялось торжественное открытие объекта, сообщает пресс-служба фонда «Подари планете жизнь».

Эта зона испытывает антропогенную нагрузку – строение позвонит снизить ее и направлять поток туристов в специально отведенное для этого место. Для аналогичных целей поблизости были размечены тропы, чтобы посетители не ходили хаотично.

Площадка, построенная добровольцами, просторная и деревянная – она имеет бортики и перила. Чтобы ее создать, команда благотворительной организации согласовывала объект с археологами, процедура заняла три года.

Благоустройство данной территории продолжится. Пространство планируют превратить в природный парк, где также появятся туалет, знаки навигации, лестницы для спуска к воде, обходы оврагов. Общая стоимость проекта – 35 млн рублей, он будет реализовываться по мере привлечения финансов.