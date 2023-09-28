Каток в сквере Кирова впервые зальют в Иркутске

Впервые в сквере имени Кирова в Иркутске появится каток – это произойдет ближайшей зимой, рассказали в пресс-службе мэрии.

Он будет залит около фонтана. Пространство обустроят в рамках большого проекта «Счастье чистой воды», который реализуют в столице Приангарья. Также здесь разместят 33 ледовые скульптуры – их во время праздничного фестиваля создадут мастера со всей страны.

Кроме того, на Урицкого появится «Резиденция ледяных волшебств», у экс-кинотеатра «Гигант» на Карла Маркса – карета изо льда, на Нижней Набережной – ледовые деревья и корабль. Аналогичные объекты будут созданы и вдоль маршрута «Зеленая линия».