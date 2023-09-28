Закрытый ресторан «Тауэр» в центре Иркутска продадут за 45 млн рублей

Иркутский ресторан «Тауэр» на улице Карла Маркса, 29, который в настоящее время не работает, выставили на продажу: объект оценили в 45 млн рублей, следует из данных «Авито».

Заведение общепита является двухуровневым: на первом этаже располагаются холл, гардероб, офис, в цоколе – зона для посетителей, рассчитанная на 90 персон.

В помещениях сделан ремонт, подведены коммуникации, оборудована вентиляция. Новому хозяину оставят всю кухонную технику и мебель. Вход внутрь расположен со стороны Карла Маркса.