Специалисты по добыче сырья не могут найти работу

Служба исследований hh.ru провела традиционный опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, сложно ли им было найти работу по своей специальности в третьем квартале 2023 года.

Каким специалистам сложнее всего найти работу по своей профессии

В третьем квартале 2023 года 60% трудоустроенных соискателей из Иркутской области отметили, что они испытывали сложности с поиском работы, которая соответствует их специальности. Из них 17% выбрали вариант ответа, что найти работу по профессии было «очень сложно», а 43% - «скорее сложно». Важно, что доля тех, кто заявил о таких проблемах снизилась по сравнению со вторым кварталом на 6% (во втором квартале – 68%).

В целом по России и в Сибирском ФО проблема поиска работы по специальности также актуальна, о ней заявили 68% россиян и 66% сибиряков.

Среди тех, кому сложнее всего было трудоустроиться по специальности в третьем квартале 2023 года, чаще всего встречаются представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (83%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (81%), «Информационные технологии» (77%), «Высший менеджмент» и «Юристы» (по 75%).

Кому проще всего найти работу по специальности

Еще 27% трудоустроенных соискателей из Иркутской области считают, что им несложно найти работу, соответствующую их квалификации: из них 24% выбрали вариант ответа «скорее не сложно», а 3% - «совершенно не сложно» (показатель не изменился по сравнению со вторым кварталом). В целом по Сибирскому ФО не испытывают сложностей в трудоустройстве по профессии19% респондентов, по России – 22%.

Как правило, наиболее востребованными чувствуют себя представители профессиональных сфер «Розничная торговля» (39% из них говорят, что они без проблем находят работу по своей профессии), а также «Продажи, обслуживание клиентов» и «Строительство, недвижимость» (по 35%), «Автомобильный бизнес» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 30%).

Ранее эксперты назвали пять сфер в Иркутской области с наибольшим кадровым голодом в сентябре. Наибольший спрос аналитики наблюдают в сферах строительства и недвижимости, логистики, промышленности, ритейла и медицины.

Кроме того, специалисты отмечают годовой прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Иркутской области в сферах информационных технологий (+7,2%), строительства (+6,9%), маркетинга и рекламы (+5,7%), кадров и банков (+5,1 и 5% соответственно).