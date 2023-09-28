Клиенты ВТБ стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах банка

Розничные клиенты ВТБ на 25% чаще использовали сервис оплаты налогов в этом году. Абсолютное большинство из них выбирают онлайн-платежи – более 95%. Их число превышает 1,5 млн человек. По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через ВТБ Онлайн, достигнет 3 млн человек.

С начала года клиенты ВТБ провели в онлайн-банке 3,5 млн платежей по налогам. Их объем вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млрд рублей. В топ-5 городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Самара. Количество пользователей, которые оплатят налоги через ВТБ Онлайн, выросло в 5 раз, превысив 1,5 млн человек.

«В этом году ФНС изменила порядок учета начислений и платежей по налогам. У всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет, а с сентября выставлены начисления за 2022 год. Их необходимо оплатить до 1 декабря, после этой даты по ним будут начисляться пени, — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ. — Мы видим значительное увеличение интереса клиентов к оплате налогов через онлайн-банк – рост числа плательщиков более чем в 5 раз. Для них в ВТБ Онлайн реализованы различные способы оплаты, наиболее популярны — оплата по выставленному счету и оплата из личного кабинета налогоплательщика физического лица с прямым переходом в ВТБ Онлайн. Клиентов привлекает скорость поступления информации в ФНС, а также простота и удобство сервиса оплаты. Самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь. Мы ожидаем, что до конца года число клиентов может вырасти в 2 раза, до 3 млн человек».