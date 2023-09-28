В Санкт-Петербург в этом году съездили в 12 раз больше туристов, чем в Москву

В прошлом году это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной столицы. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Также выяснилось, что стоимость путешествия в город разводных мостов выше, чем к рубиновым звездам. Согласно данным аналитиков, экскурсионные поездки чаще всего выбирают пары без детей.

Москва теряет популярность

Санкт-Петербург привлекает в 12 раз больше туристов, чем Москва. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основании покупок, совершенных через агрегатор. Количество путешествий в Северную столицу равно количеству поездок в Сочи-Центр. Можно сказать, что экскурсионный вид отдыха довольно популярен среди россиян. Средняя цена тура в Питер – 39 тыс. рублей, и это самый низкий показатель из популярных отечественных направлений за 2023 год. Средний чек поездки в Москву даже немного ниже – 32 тыс. рублей.

В прошлом году путешествия в Москву выбрали для себя 2% от всех купивших туры по России через Travelata.ru, и цена совсем немного отличалась от нынешней – 31 тыс. рублей. В Петербурге побывали 10% отдыхающих и заплатили 33 тыс. рублей в среднем. Фактически в 2022 году соотношение между столицами было один к пяти в пользу северной.

Стоит уточнить, что продажи на обоих направлениях упали по сравнению с прошлым годом. Петербург потерял 12%, а Москва – 60%.

Парами на несколько дней

Чаще всего в Москву и Санкт-Петербург туристы ездят на 4 ночи, этот показатель остается стабильным уже два года.

Посещать столицы в большинстве случаев предпочитают парами и без детей.

Для проживания в Питере в этом году чаще выбирают отели 4*(48%), а в Москве чуть проще – 3*(46%). В 2022-м туристы в Северной столице немного больше склонялись к трехзвездочным отелям (42%). Путешественники в Москве сохраняют постоянство и в прошлом году, как и в этом, предпочитали трехзвездочное размещение.