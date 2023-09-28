На одного жителя крупнейших городов приходится менее 1.5 м2 в новостройках

По состоянию на начало сентября 2023 года в России в стадии активной реализации находится ~106 млн кв. м в новостройках. Год назад аналогичный показатель был на 6% ниже (99 млн кв. м). Строящееся жилье неравномерно распределено по крупнейшим городам. В Новокузнецке на 1 жителя приходится менее 0.1 кв. м в строящихся корпусах, а в Краснодаре более, чем в 60 раз больше.

Больше всего новостроек в расчете на 1 жителя сейчас строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке

В лидерах рейтинга оказались города с высокой миграционной привлекательностью и наличием достаточного объема свободной земли для постоянного запуска новых проектов. Столица Кубани несмотря на сохраняющиеся логистические ограничения по-прежнему активно привлекает новых жителей благодаря теплому климату. Тюмень – за счет роста качества городской среды стала местом для переезда не только из нефтедобывающих поселков региона, но и со всей Сибири. Рынок новостроек Владивостока активно развивается за счет дальневосточной ипотеки.

Аутсайдерами рейтинга по обеспеченности строящимися многоквартирными домами стали Новокузнецк, Махачкала и Тольятти

Минимальные показатели в расчете на душу населения характерны для локаций с небольшими объемами нового строительства. К ним относятся промышленные центры (Новокузнецк и Тольятти) и столица Дагестана, где жилищные вопросы чаще решают через строительство ИЖС, а строящиеся многоэтажные дома не всегда реализуются по ДДУ. Среди миллионников меньше всего новостроек в Челябинске, Омске и Волгограде.

Цены на новостройки слабо зависят от обеспеченности ими

Объема строящегося жилья на душу населения не всегда однозначно определяет уровень цен в локации и их динамику. Низкая обеспеченность (менее 0.6 кв. м на человека) фиксируется и в локациях с относительно невысокими ценами (из миллионников к ним относятся Омск, Челябинск), и, например, в Казани и Нижнем Новгороде, где именно недостаток предложения является одной из причиной высоких цен.

«Обеспеченность российских городов квадратными метрами в строящемся жилье принято отождествлять с дефицитом предложения или затовариванием рынка в них, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики – Но большинстве случаев этот показатель отражает сложившееся в регионе сочетание платежеспособного спроса, миграционной привлекательности и наличия свободных земельных участков под новое строительство».