Антон Дранник назначен Территориальным директором Банка Уралсиб в Иркутске

Антон Дранник возглавил Иркутскую территориальную дирекцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В должности Территориального директора и Управляющего дополнительным офисом он будет отвечать за увеличение активной клиентской базы, рост основных показателей в ключевых сегментах бизнеса, укрепление рыночных позиций банка в регионе и повышение качества обслуживания клиентов.

Антон Андреевич Дранник родился в поселке Прибрежный Братского района Иркутской области, закончил факультет Бизнеса и Права по специальности «Финансы и кредит» Иркутского национального исследовательского технического университета. Трудовой стаж в банковской сфере составляет 10 лет, имеет опыт работы в Совкомбанке и Тинькофф Банке.

В октябре текущего года Банк Уралсиб в Иркутске планирует переезд в новый офис: современный, удобный, оформленный в новом корпоративном стиле. Новому руководителю предстоит провести торжественное открытие точки продаж и осуществить быстрый и комфортный перевод клиентов на новую площадку обслуживания.