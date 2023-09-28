Сотрудники Росбанка вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

– Росбанк традиционно принял участие во всероссийском рейтинге менеджеров ТОП-1000. Мы рады сообщить, что наши управленцы оказались в числе лучших! – говорится в сообщении банка.

Второе место среди всех финансовых директоров России в сегменте «коммерческие банки» заняла член правления - финансовый директор Росбанка Екатерина Бугаева. Несмотря на все внешние вызовы, банк в 2022 году продемонстрировал рекордный операционный доход в размере 84 млрд рублей, показав при этом соотношение операционных расходов к доходам на уровне 52%, что также является одним из лучших показателей за последние несколько лет. Кредитные рейтинги Росбанка остаются на максимально возможном локальном уровне ААА, а достаточность капитала, в 2022 году, превысила 17%.

В пятерку лучших директоров по корпоративному управлению в сегменте «коммерческие банки» вошел директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанка Леонид Гольдман. С его участием проделана колоссальная работа по изменению акционерной структуры банка, структуры его группы лиц. Налажена работа по корпоративному управлению в банке и дочерних обществах, осуществлено, создание комитета по стратегии совета директоров, разработаны дивидендная политика и иные корпоративные документы банка. Леонид и его команда обеспечивают юридическое сопровождение всех значимых для Росбанка корпоративных проектов.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится Ассоциацией менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ». Победителей выбирают сами участники рейтинга по принципу «лучшие выбирают лучших». «ТОП-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно, начиная с 2001 года. С результатами актуального рейтинга вы можете ознакомиться по ссылке.