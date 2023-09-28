Объем жилищного строительства в Иркутской области вырос на 17,7% в январе-августе

И составил 1036,3 тыс. кв. метров. За январь-август сдано под ключ 11 592 квартиры (в январе-августе 2022 года – 9542). Такие данные приводит Иркутскстат.

В сельской местности введено 57% всего жилья (на 26% больше, чем в январе-августе прошлого года). В городской местности прирост составил 8%. Основная доля введённой площади (74%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в текущем году активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился на 15%.

Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Мамско-Чуйского района.