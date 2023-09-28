ИГУ в четвертый раз вошел в рейтинг лучших вузов мира

В глобальном рейтинге журнала Times Higher Education представлено 108 российских вузов, среди них ИГУ расположился на 10 месте.

Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education – один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Всего проранжировано 2 673 университета, из которых в рейтинг вошли 1 904 из 108 стран.

В настоящее время рейтинг составляется в партнерстве с компанией Elsevier и базой данных Scopus. Так, одним из ключевых условий попадания в рейтинг является публикация за пять лет не менее 1 000 научных статей в изданиях, индексированных в базе данных Scopus, поддерживаемых издательством Elsevier.