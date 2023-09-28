Управленцы Сбера стали победителями в нескольких номинациях рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров — 2023»

Сегодня подведены итоги рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2023 года, который организует Ассоциация менеджеров России. Руководители Сбера стали победителями сразу в нескольких номинациях.

В номинации «Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» первое место в банковском сегменте заняла старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. Она в течение трёх лет возглавляет в Сбербанке направление устойчивого развития и ESG и отвечает за разработку и реализацию ESG-стратегии. Под руководством Татьяны Завьяловой подготовлены и опубликованы Климатическая стратегия Сбера и Политика банка в области ESG и устойчивого развития. Сбер выступил одним из инициаторов создания Национального ESG-альянса, а также стал амбассадором устойчивого развития в России и лидером ведущих отечественных ESG-рейтингов. Кроме того, банк активно развивает ESG-продукты и инструменты ответственного финансирования: на текущий момент портфель ответственного финансирования превысил 1,8 трлн рублей.

В номинации «Директор по связям с инвесторами» в банковской отрасли также первое место заняла старший управляющий директор, директор инвестиционной экспертизы Сбербанка Анастасия Белянина. Она курирует связи с инвесторами в Сбербанке уже более 11 лет. Под её руководством Сбербанк неоднократно занимал лидирующие позиции в области связей с инвесторами в российских и международных рейтингах. По данным Мосбиржи, акции Сбербанка являются самой популярной бумагой в портфеле российских частных инвесторов.

Управляющий директор, руководитель Службы корпоративного секретаря Сбера Олег Цветков возглавил рейтинг среди директоров по корпоративному управлению в банковской отрасли. Он руководит Службой корпоративного секретаря Сбербанка уже более 9 лет. Формирование и развитие практик корпоративного управления способствует тому, что Сбербанк регулярно получает высокие оценки в рейтингах корпоративного управления.